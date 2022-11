Carla Diaz e noivo aproveitam final de semana - Reprodução Internet

Publicado 06/11/2022 17:46 | Atualizado 06/11/2022 18:37

Programa diferente! Carla Diaz saiu com o noivo, o deputado Felipe Becari, neste domingo (6), para aproveitar o céu ensolarado do fim de semana. A atriz mostrou em seus stories que foi atrás do famoso pastel de feira, e admitiu que come o salgado desde criança.