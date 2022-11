Gilberto Gil e Lulu Santos dão selinho nos bastidores do Rock The Mountain - Reginaldo Teixeira

Gilberto Gil e Lulu Santos dão selinho nos bastidores do Rock The Mountain Reginaldo Teixeira

Publicado 06/11/2022 13:16 | Atualizado 06/11/2022 13:18

Rio - Gilberto Gil e Lulu Santos pegaram todos de surpresa quando se encontraram nos bastidores do Rock The Mountain, neste sábado (5), em Itaipava, no Rio. Os cantores, que se apresentaram no festival, deram um selinho para celebrarem a amizade de anos.

fotogaleria

Os dois surgiram abraçados para posarem para as fotos. Na sequência, Gil pediu: "Me dê um selinho". O pedido foi atendido por Lulu mais de uma vez, que brincou: "Fazia tempo que a gente não dava um. Estava precisando".

Ambos publicaram os registros do beijo em suas redes sociais. “Um encontro de gente fina, elegante e sincera", escreveu Gil na legenda das fotos. Já Lulu, publicou um vídeo do momento e escreveu: "Selinho".



Gilberto Gil é pai de oito filhos e é casado com Flora Gil desde 1981. Lulu Santos se casou com Clebson Teixeira em 2019.