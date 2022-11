Cássia Kis é vista novamente em manifestação bolsonarista - Reprodução Internet

Publicado 06/11/2022 22:03

Rio - Cássia Kis foi novamente vista em manifestação bolsonarista neste domingo (6). A atriz da novela "Travessia" estava na frente do Comando Militar do Leste, no Centro do Rio, e segurava uma imagem de Nossa Senhora envolta na bandeira do Brasil, em meio aos manifestantes.

Usando uma camiseta escrito "Aborto, não", Cássia levantava a estátua junto a terços enquanto os protestantes rezavam ao redor. A atriz já havia ido antes a protestos que combatem os resultados democráticos e legítimos da última eleição presidencial, e mesmo após ser criticada por colegas das telinhas, a artista se fez presente novamente no ato.

Os bloqueios nas estradas e rodovias brasileiras promovidos pelos apoiadores de Jair Bolsonaro são ilegais e já foram repudiados pelo próprio atual presidente. No entanto, as manifestações seguem e contam com figuras conhecidas como a atriz Cássia Kis, que recentemente passou por várias polêmicas envolvendo falas homofóbicas e contrárias aos princípios de respeito que a Rede Globo prega.