Susana Vieira diz que abriu mão da vida pessoal pela carreira durante participação no ’Altas Horas’ - Reprodução/TV Globo

Susana Vieira diz que abriu mão da vida pessoal pela carreira durante participação no ’Altas Horas’Reprodução/TV Globo

Publicado 06/11/2022 14:29

Rio - Susana Vieira falou abertamente sobre o quanto abriu mão para ser a atriz que é hoje, como 60 anos de carreira. Durante participação no "Altas Horas", neste sábado (5), ela se emocioinou ao olhar para o passado e perceber que poderia ter feito diferente.

fotogaleria

"Abri mão da minha vida pessoal, afetiva e familiar. Hoje eu vejo que me dediquei muito mais à carreira, colocando-a sempre em primeiro lugar", lamentou Susana, que completou 80 anos recentemente.



A atriz revelou não ter visto o filho, Rodrigo, de 57 anos, crescer, assim como os netos, Rafael e Bruno. Ela afirmou que pretende se mudar para Miami e morar próximo a família. "Eles cresceram e eu não cresci com eles. Hoje eu me pergunto, valeu a pena, Susana Vieira? Eu nunca passei um Dia das Mães com o meu filho. E para uma mãe, não ter o filho no Dia das Mães é muito forte", desabafou a atriz, com lágrimas nos olhos.

Susana falou ainda sobre sua vida amorosa, que também ficou em segundo plano. "Eu nunca liguei muito para os meus casamentos. Eu ia trabalhar e estava feliz e realizada no palco. Se eu tinha um homem que ia me ligar ou não, eu não estava nem aí", disse.