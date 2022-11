Tiago Ramos, ex-padrasto de Neymar, se envolve em briga na praia - Reprodução Internet

Tiago Ramos, ex-padrasto de Neymar, se envolve em briga na praiaReprodução Internet

Publicado 07/11/2022 07:23

Rio - O ex-participante de "A Fazenda 14" Tiago Ramos, de 24 anos, se envolveu em uma confusão na Praia da Barra da Tijuca, na Zona Oeste do Rio, e o vídeo da briga viralizou na noite deste domingo. O ex-padrasto de Neymar aparece nas imagens com os braços abertos e demonstrando irritação. Ele parte para cima de um homem, que não foi identificado.

A equipe de Tiago Ramos soltou um comunicado nas redes sociais informando que ele está bem e que em breve vai se pronunciar sobre o que aconteceu. "O Tiago está bem e em segurança. Obrigado pelo apoio de todos os fãs. Em breve ele estará de volta aqui com vocês", dizia a mensagem.

"Sobre o vídeo que viralizou referente ao envolvimento na briga, já estamos tomando as medidas necessárias. Tiago foi sim agredido por um homem com péssimas intenções. Repudiamos qualquer tipo de violência", completou a equipe.

Tiago Ramos ficou conhecido por conta de seu namoro com Nadine, mãe do jogador de futebol Neymar. Após o fim do relacionamento, ele foi convidado para participar do reality show "A Fazenda", do qual foi expulso por se envolver em uma briga com o ex-participante do "Casamento às Cegas" Shayan.