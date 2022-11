Assessora de Marília Mendonça relembra morte da cantora - Reprodução Internet

Publicado 05/11/2022 20:30

Rio - Silvia Colmenero era a assessora da cantora sertaneja Marília Mendonça. Há um ano acontecia o acidente de avião que levou ao falecimento da artista e mais quatro pessoas, entre a equipe dela e a tripulação. Neste sábado (5), Silvia usou suas redes sociais para relembrar a tensão que passou por causa do acontecido.

Na época, ela foi muito criticada por ter alegado que todos da aeronave estavam bem, antes de receber as informações corretas do corpo de bombeiros da região. Rapidamente foi rebatida pelas autoridades que confirmaram as mortes, mas não a tempo de impedir a reação da internet. Internautas atacaram a assessora por ter divulgado a notícia falsa, e a mistura de emoções tomou conta da comunicadora.

Acompanhando uma foto de sua tatuagem feita em homenagem à Marília e aos outros participantes da equipe que faleceram no acidente, Silvia escreveu na legenda: "05.11.22/ ano 1 - Há exato um ano vivi os 40 minutos mais intensos da minha vida, fui do alívio de ter recebido a notícia que estavam todos bem a mais profunda tristeza com o fato de não ter sobreviventes no acidente. Fui julgada por algumas pessoas, simplesmente por deduzirem que eu havia mentido. Para quem me conhece sabe bem: eu jamais faria isso! Tive tanta raiva, aí lembrei do f*da-se, estas pessoas não fazem a menor diferença na minha vida. Essas pessoas não têm ideia da dor que sentíamos naquele momento, e que por muitas vezes ainda nos consome. Um ano, e ainda nos perguntamos se é verdade, e vem a dura realidade, mas tudo bem vamos seguindo contornando aqui e ali, “cuidando” da memória destes três amigos queridos. Bora absorver a lição de que o melhor da vida é viver! Sempre gratos pelas aventuras e descobertas incríveis que vivemos. *PS: Minha mãezinha é um dos pássaros que voaram para o infinito"

Nos comentários, fãs e amigos da cantora e da assessora compartilharam da saudade. Uma internauta escreveu: "O problema do ser humano é ser humano! Quem sabe do seu caráter soube (e sabe) exatamente a dor seguida de revolta aí nesse coração! Siga brilhando, com o legado lindo que essa família deixou", outro seguidor disse: "Silvinha foi um ano atípico apesar da dor a gratidão pelos momentos que ela nos proporcionou de alegria !! Ela estará pra sempre nas nossas lembranças", e outro comentou: "Silvia querida, o que as pessoas dizem e falam não importa. Segue a vida. A dor da perda da Marília é infinita...a gente não assimila nunca essa tragédia!"