Claudia Raia e Jarbas Homem de Mello falam sobre gravidez em participação no ’Altas Horas’Reprodução/TV Globo

Publicado 06/11/2022 11:54 | Atualizado 06/11/2022 11:58

Rio - Claudia Raia e Jarbas Homem de Mello não esconderam o entusiasmo com a gravidez de Luca. Em participação no "Altas Horas", o casal, que começou a namorar em 2012, relatou o momento do relacionamento que estão vivendo com a chegada do primeiro filho.

Eles revelaram que tentaram fazer uma inseminação com os óvulos que Claudia, hoje com 55 anos, congelou aos 48. O procedimento aconteceu no final de 2021. "Dei um ultimato nela. Sempre tem uma novela, um musical, uma viagem. Quando este bebê vai sair?! Resolvemos fazer a inseminação ano passado e não aconteceu. Os embriões não se formaram, mas a Claudia já estava com todo o preparo feito", lembrou o ator.

A atriz teve que passar por cinco semanas de estímulo com hormônio que, segundo ela, fizeram um efeito milagroso de tirá-la da menopausa. "Foi uma emoção louca. Pensei duas coisas: como eu sou abençoada e como estou sendo usada como instrumento pra dar coragem às mulheres, pra levantar essa mulher de 50 mais", declarou ela. "Não é só a gestação de um filho. É sobre sonhos a longo prazo", disse, emocionada. Claudia Raia já é mãe de Enzo, de 25 anos, e Sophia, de 19, frutos de seu casamento com Edson Celulari.