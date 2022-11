Bella Campos assume namoro com MC Cabelinho - Reprodução/Instagram

Bella Campos assume namoro com MC CabelinhoReprodução/Instagram

Publicado 05/11/2022 09:16

Rio - Bella Campos colocou um fim nas especulações e assumiu que está em um relacionamento com MC Cabelinho. Em entrevista ao Gshow, a atriz que deu vida à Muda, em "Pantanal", explicou que os dois se conheceram na preparação para a novela "Vai na Fé", da TV Globo.

fotogaleria

"Sim, estamos namorando! A gente se conheceu na preparação da novela, 'Vai na Fé'. Acho que ainda está muito cedo para falar mais sobre isso. A gente contracena juntos, já até gravamos uma cena juntos e foi bem legal. Ele é um artista incrível e está sendo bem legal", contou ela, que revelou ainda que o anel de brilhantes que usa é, de fato, um anel de compromisso.



Embora esteja começando a vivenciar agora os altos e baixos da fama após seu primeiro trabalho na TV, Bella destacou que não se incomoda com a exposição, mas que escolhe colocar um limite para preservar sua vida pessoal.

"Não se expor tanto é uma forma de autocuidado porque a partir do momento em que as pessoas ouvem sobre sua vida com frequência, elas vão achando que elas sabem sobre você ao ponto de acharem que podem dar opinião ou que tem propriedade para afirmar ou desafirmar algo. Eu exponho até onde eu quero que as pessoas saibam. Meu trabalho tem muito mais para ser dito do que minha vida pessoal, mas eu entendo a curiosidade, que é super normal, então, eu respeito", declarou a atriz.