Instituto Dona Dulce inaugura ala e homenageia Paulo Gustavo - Reprodução Internet

Instituto Dona Dulce inaugura ala e homenageia Paulo GustavoReprodução Internet

Publicado 05/11/2022 18:32

Rio - Thales Bretas usou seu Instagram, na última sexta-feira (4), para comemorar a inauguração da a segunda etapa da Unidade Dona Dulce, em Salvador. O centro hospitalar ajuda pacientes com câncer, e outras doenças, que não podem bancar o tratamento, e sobrevive através de doações. O dermatologista conta que Paulo Gustavo sempre apoiou a instituição, que homenageou o humorista com uma ilustração da sua personagem Dona Hermínia e uma frase dita pelo ator: "Ame na prática e ame na ação. Amar é ação, amar é arte."

fotogaleria

Na legenda do post, Thales escreveu: "Que notícia boa!!! As @obrasirmadulce acabaram de inaugurar a segunda etapa da Unidade Dona Dulce. Isso significa mais pacientes atendidos, principalmente oncológicos, num centro de tratamento para pessoas que não tem recurso e não podem esperar mais pelo seu tratamento. A construção e inauguração só foram possíveis através da doação de recursos por pessoas dispostas a ajudar, e @paulogustavo31 sempre foi um dos que abraçou esse projeto e ajudou a concretizar tanta boa ação! Continuem ajudando. Procure @santuariosantadulce ou @obrasirmadulce para saber como contribuir! Eu fico feliz aqui duplamente, com as homenagens e com o projeto saindo do papel e podendo ajudar tanta gente! Obrigado!"

Internautas elogiaram e parabenizaram o instituto e o médico por seguir com o trabalho de Paulo. Uma seguidora escreveu: "Ele sempre ajudou e cabe a nós a continuar ajudando!!!", enquanto outro disse: "Mais do que merecido!!! Paulo Gustavo é fantástico e o legado dele tem que continuar!! Saudade", e outro comentou: "Pois é … ele foi e deixou um rastro de luz por suas obras! Deu um belo e exemplo de como se eternizar!"