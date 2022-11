Marília Mendonça e a mãe, Ruth Moreira - Reprodução do Instagram

Publicado 05/11/2022 05:00

Rio - Há um ano o Brasil parou com a notícia da morte de Marília Mendonça, aos 26 anos, vítima de um acidente aéreo no interior de Minas Gerais. Após a confirmação do falecimento, o sentimento do país era de incredulidade. A ficha foi caindo aos poucos. Todo mundo chorou a perda da Rainha da Sofrência. É que ela fazia parte da história de muita gente. O jeito carismático da artista encantou e uniu gerações. Seu talento era incomparável. Ela deu voz aos fiéis, infiéis, amigos do peito, de copo, e emocionou com a forma com que retratava o amor em seus trabalhos. A comoção foi geral. Além da artista, o produtor Henrique Ribeiro, seu tio e assessor Abicieli Silveira Dias Filho, o piloto e o co-piloto do avião também morreram na tragédia.

Se para os amigos e fãs foi difícil reagir ao baque, para Ruth Moreira, mãe da sertaneja, foi ainda mais duro. "(Além da Marília), perdi o meu irmão (Abicieli) e também o Henrique, que eu tinha como filho. Se fosse para eu resumir este ano, resumiria como o pior da minha vida", lamenta ela, em entrevista exclusiva ao DIA. Ruth ainda cita a saudade que sente da filha. "Muita. A fé é o que me mantém de pé. Deus foi muito generoso em ter me permitido viver com ela, mas quando Ele quis, Ele chamou a minha filha de volta, então eu preciso entender isso. A fé e o meu neto (Léo Mendonça Huff, de 2 anos, fruto do relacionamento de Marília e Murilo Huff) que me sustentam. Sinto falta dela todos os dias".



E por falar em Leo, que completa 3 anos no mês que vem, Ruth reforça que o neto está bem e recebe muito amor de toda a família. "Graças a Deus o Leo está bem, tem muito carinho meu, do João (João Gustavo, irmão da cantora), Murilo e de toda a família. Ele é sempre cercado de muito amor! A gente ainda não sabe se ele entende o que aconteceu com a mãe, e como ele é muito novinho ainda. Ele nem consegue imaginar o tamanho que a mãe tinha".

Marília realmente era grandiosa. Ela tem 335 obras musicais e 444 gravações cadastradas no banco de dados do Ecad (Escritório Central de Arrecadação e Distribuição), um dos maiores da América Latina. Mesmo após sua partida, a sertaneja continua nas paradas de sucesso. As canções mais regravadas de autoria da artista são "Calma", "O que falta em você sou eu" e "Infiel", que empataram em primeiro lugar, com 19 gravações cada. Já os hits da cantora mais tocados nos últimos 10 anos no Brasil são "Até você voltar", "Calma" e "Infiel". Marília ainda foi a primeira brasileira a superar a marca de 8 bilhões de streams no Spotify, teve a live de música com maior número de telespectadores simultaneamente no mundo, tem o maior canal do Youtube do país e é a artista com mais clipes acima de 100 milhões de visualizações em todo o mundo.

Além de talentosa, a eterna Rainha da Sofrência era uma boa amiga, mãe, filha... Ruth, então, fala sobre o legado de Marília. "Eu não sei nem se é legado ou missão, mas é que as pessoas precisam viver a cada minuto, cada instante, cada dia, viver sempre", opina ela, que comenta as homenagens relacionadas a filha nesta data. "A maior homenagem que podemos fazer é manter a memória da Marilia viva".

E mãe da sertaneja faz isso muito bem. Ruth manteve o quarto da artista do mesmo jeitinho, em sua casa, em Goiânia, e seguiu com o desejo que tinha quando a filha ainda era viva: criar um canal de culinária no Youtube. "O canal no Youtube era uma vontade minha e da Marília, ela sempre me incentivava a criar logo, queria até participar dos vídeos. Quando tudo passou, quis seguir com os planos do canal. Faço tudo com muito amor, carinho e alegria, do jeitinho que eu sei que ela gostaria que fosse", frisa.