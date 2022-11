Celebridades

Lucas Souza se irrita com polêmicas após se divorciar de Jojo Todynho: 'Muita gente se metendo'

Militar se exaltou com as declarações de Liziane Gutierrez, com quem ficou depois da separação, e de MC Mirella, amiga de sua ex

Publicado 04/11/2022 18:13 | Atualizado há 26 minutos