Paolla Oliveira ganhou tapa no bumbum de Diogo Nogueira Reprodução/Instagram

Publicado 04/11/2022 16:10

Rio - Paolla Oliveira animou os seguidores nesta sexta-feira ao compartilhar um vídeo no Instagram dançando ao som de "Rebola Bola", música de MC Rene. No registro, a atriz de 40 anos ainda ganhou um tapinha no bumbum do namorado Diogo Nogueira.