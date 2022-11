Selena Gomez e Justin Bieber namoraram por quase quatro anos - The Grosby Group

Selena Gomez e Justin Bieber namoraram por quase quatro anosThe Grosby Group

Publicado 04/11/2022 16:54 | Atualizado 04/11/2022 16:55

Rio - Selena Gomez abriu o jogo e falou sobre o término com Justin Bieber no documentário sobre sua vida que estreou nesta sexta-feira (4) na Apple TV+. Em "Selena Gomez: My Mind and Me" , a cantora relembrou da época que pois um fim no relacionamento, o que gerou diversas músicas e especulações na mídia.