Selena Gomez chora por piora do lúpus em ’My Mind Reprodução / Youtube

Publicado 04/11/2022 09:17 | Atualizado 04/11/2022 09:22

Rio - Selena Gomez dividiu com os fãs as dificuldades enfrentadas em meados do ano de 2020, após o agravamento do lúpus. Em seu novo documentário, "My Mind & Me", disponível na plataforma de streaming Apple TV+ , a cantora afirmou que sofreu com dores excruciantes "em todos os lugares do corpo", provocadas pela doença inflamatória autoimune.