Alanis Guillen, Jade Picon e mais famosos prestigiam premiação na Zona Sul do Rio

Rio - Um time de famosos marcou presença na premiação 'Men of the Year 2022', da revista 'GQ', no hotel Copacabana Palace, na Zona Sul do Rio, na noite desta quinta-feira. Alanis Guillen, que deu vida à Juma, em "Pantanal", da TV Globo, foi eleita a mulher do ano e arrasou no visual. A atriz de 24 anos optou por um vestido longo preto com recortes, que valorizava suas curvas.

Ela recebeu o prêmio das mãos dos colegas Guito, Aline Borges e Leandro Lima. "É muito importante a GQ abrir um espaço para nós, mulheres. Eu sinto que esse prêmio não é só meu, mas de todas as mulheres que lutam e lutaram por espaço e abriram caminho para eu estar aqui hoje. Por todas as mulheres do Pantanal, estou muito honrada de estar aqui com vocês todos, que noite linda", afirmou Alanis na ocasião.

No ar em "Travessia", Jade Picon compareceu ao evento e apostou no 'pretinho nada básico'. Camila Pitanga, Alanis Guillen, Cauã Reymond, Xamã, Fábio Porchat e a esposa, Nataly, Paulo Vieira, Jonathan Azevedo, Guito foram outros famosos também participaram da festa. Entre os outros premiados estão: Ronaldo Fenômeno (Ícone do ano), Casimiro (Homem do ano em conteúdo digital), Lázaro Ramos (Homem do ano na categoria cinema), Marcos Mion (Homem do ano na categoria televisão), Jão (Homem do ano na categoria Música).

