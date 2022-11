Gilberto Gil se apresenta em evento beneficente em São Paulo

Rio - Gilberto Gil, de 80 anos, se apresentou ao lado dos filhos, José e Bem Gil, no primeiro jantar beneficente da Sociedade Brasileira de Trombose e Hemostasia, realizado em um hotel de São Paulo, na noite desta quinta-feira. O artista não cobrou cachê para fazer o show do evento, que tem como objetivo principal chamar atenção para a trombose no Brasil, assim como para a importância da sua prevenção, o acesso mais amplo a remédios e tratamentos e o apoio à educação continuada e às pesquisas médicas. A esposa de Gilberto Gil, Flora, e a apresentadora Eliana também marcaram presença no local.

