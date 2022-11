Lucas Souza, ex-marido de Jojo, fala sobre separação: Estou mal - Reprodução do Instagram

Publicado 04/11/2022 08:11

Rio - Lucas Souza usou o Twitter, nesta quinta-feira, para desabafar. O ex-marido de Jojo Todynho disse que estava se sentindo muito mal após assinar o divórcio. O anúncio do fim do casamento do militar com a cantora foi anunciado no último sábado, dia 29 , após algumas polêmicas.