Bruno Gagliasso - Reprodução/Instagram

Bruno GagliassoReprodução/Instagram

Publicado 04/11/2022 14:51

Rio - Bruno Gagliasso recebeu muitas críticas nesta sexta-feira depois de publicar um tweet pedindo que a equipe de transição de governo, comandada pelo vice-presidente eleito Geraldo Alckmin, trabalhe para o retorno do horário de verão.

fotogaleria "Aproveito o momento para pedir ao nosso vice-presidente eleito Geraldo Alckmin que inclua a volta do horário de verão no plano de transição. Horário de verão é o Brasil feliz de novo!", escreveu. Em resposta, Alckmin publicou dois emojis de papel e lápis.

Os internautas não gostaram do pedido de Gagliasso para o retorno da prática de adiantar os relógios em uma hora durante os meses da primavera e do verão para a economia de energia. "Chuchuzinho não escute os artistas eles não trabalham cedo, nós que acordamos às 4h, temos que acordar às 3h então não vem com horário de verão não, escute o povo antes", disse uma. "Não. Mil vezes não! Quem sai de casa às 5:00h sabe o perigo que são as ruas. Já passei muito medo, não faça isso imploro", discordou outro.