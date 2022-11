Kourtney Kardashian conta que suspendeu tratamento para engravidar - Reprodução / Hulu

Kourtney Kardashian conta que suspendeu tratamento para engravidar

Publicado 04/11/2022

Rio - Kourtney Kardashian, de 43 anos, não conteve as lágrimas ao revelar que precisou suspender seu tratamento de fertilização in vitro. No episódio mais recente do reality "The Kardashians", a empresária afirmou que o processo de tentar ter um filho com o atual marido, Travis Barker , provocou danos ao seu psicológico.

"Tomamos a decisão de realmente colocar toda a nossa energia e estávamos colocando, tentando ter um bebê em nosso casamento. Mas decidimos suspender a fertilização in vitro", desabafou ela, que já é mãe de três filhos, frutos de seu antigo relacionamento com Scott Disick.



"Com o custo físico e mental que isso vem causando em mim, sentimos que era realmente importante não pensar sobre isso e aproveitar o processo de pensar em nosso casamento", acrescentou Kourtney, que logo em seguida, começou a chorar.

Recentemente, a empresária também comentou sobre a dificuldade de lidar com os fãs durante um processo tão difícil quanto este. "Todo mundo redes sociais sempre pensa 'Kourtney está grávida, Kourtney ganhou tanto peso'. É tão rude comentar sobre as pessoas quando você não tem ideia do que elas estão realmente passando. A medicação que eles estão me dando, eles me colocam na menopausa... Literalmente na menopausa", contou na ocasião.