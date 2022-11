Ludmilla tem derrota judicial em caso contra Val Marchiori - Reprodução do Instagram

Ludmilla tem derrota judicial em caso contra Val Marchiori

Publicado 04/11/2022 09:52

Rio - Ludmilla, de 27 anos, demonstrou sua insatisfação com o o judiciário brasileiro através do Twitter, na noite desta quinta-feira. A cantora contou que não teve uma decisão favorável no processo que moveu contra Val Marchiori por racismo, em 2016, e que terá que arcar com as custas do advogado da socialite. A funkeira ainda expôs um novo processo movido contra ela, lamentou o fato da justiça não punir os racistas e deixou claro: 'Não vou mais passar raiva'.

"Mais um dia normal no Brasil, galera! Vocês lembram daquele processo de racismo que corria na justiça desde 2016 porque uma senhora branca falou que meu cabelo parecia bombril? Pois então, no ano passado saiu a decisão da justiça que obviamente não foi favorável pra mim. Sem novidade!", começou ela.

"Hoje, tive o desprazer de saber que, além de ter que arcar com as custas do advogado dela, estou sendo processada pelo advogado contratado pela minha antiga gestão, e, provavelmente, serei obrigada a pagar ele também. Uma ironia, justo no mês da consciência negra. Não há o que celebrar", continuou.

"Assim como foi com Eddy Jr, Seu Jorge e vários outros brasileiros que diariamente sofrem racismo, velado ou não, como foi meu caso, vai continuar sendo assim se a justiça não nos ouvir, não nos apoiar e não punir racistas. É um pedido de desespero. Autoridades, façam alguma coisa", pediu.

Por fim, a cantora lamentou: "E o pior de tudo isso, é que se a gente faz justiça com as próprias mãos, ainda sai como agressiva. Tô cansada de toda essa merd*. Não vou mais passar raiva. Já tô avisando".

Relembre o caso:

Na cobertura dos bastidores do Carnaval, realizada pela Rede TV!, em 2016, Val Marchori disse que o cabelo de Ludmilla estava 'parecendo um bombril'. Na ocasião, a cantora era destaque do desfile do Salgueiro, na Marquês de Sapucaí, e sua fantasia dividiu a opinião dos apresentadores da atração. A socialite, então, opinou: "A fantasia está bonita, a maquiagem... agora, o cabelo... hello! Esse cabelo dela está parecendo um bombril, gente!". Ludmilla se sentiu ofendida e moveu um processo conta Val por racismo.