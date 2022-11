Liziane Gutierrez sobre Lucas Souza: Nunca mais pego - Reprodução

Publicado 04/11/2022 11:31 | Atualizado 04/11/2022 11:37

Rio - Liziane Gutierrez abriu o jogo e revelou que fez sexo com o ex-marido de Jojo Todynho, Lucas Souza, após os dois curtirem uma noitada em uma boate da Zona Oeste do Rio, na madrugada desta quarta-feira. Em entrevista ao programa "Chupim", da Metropolitana, a ex-participante de 'A Fazenda', da Record, deu detalhes da transa, avaliou o desempenho do militar na cama e criticou o comportamento dele depois da relação. Vale lembrar que Lucas chegou a negar a 'ficada' com Liziane através das redes sociais.

"Eu estava preocupada comigo e com ele, da gente aparecer junto. Eu falei: 'olha só, isso vai ser ruim pra você e pra mim. Vamos com calma'. Só que aí começa a beber e a calma toda foi… E foram aquelas fotos que vocês viram", disse ela. Logo depois, um dos apresentadores perguntou se os dois tinham dormido juntos. A influenciadora digital balançou a cabeça respondendo que sim. Ela ainda deu nota sete para a performance do militar na cama e explicou porque a transa não levou a nota máxima.

"Sabe porque não foi bom? Porque, assim, quando ele acordou de manhã já estava saindo em tudo quanto é lugar. Eu falei: 'olha só, não fala nada e eu não vou falar nada. Fica na sua' A mídia inteira me procurou e eu não falei nada, só que ele não cumpriu com a parte dele. Foi aí que eu fiquei p*ta", comentou.

A ex-participante de 'A Fazenda', da Record, também detonou o comportamento de Lucas. "Primeiro ele disse: 'ai, eu não fiquei com ela'. Amor, vamos lá: eu entendo que está em uma situação meio chata e que ele não sabe lidar com mídia, tudo pra ele é muito novo, então eu até dei um desconto. E falei pra ele: 'Lucas não foi isso que a gente combinou. Eu falei pra você não falar nada. A gente tinha um combinado e meia hora depois ele saiu falando. Nunca mais pego de novo, porque foi moleque", frisou.

