Namorado de Silvia Abravanel, Gustavo Moura tieta Silvio SantosReprodução do Instagram

Publicado 04/11/2022 13:00 | Atualizado 04/11/2022 13:05

Rio - Silvio Santos, de 91 anos, não fez muita cerimônia para conhecer o novo genro. De pijama, o apresentador recebeu Gustavo Moura, namorado de Silvia Abravanel, em sua mansão de São Paulo. O encontro foi compartilhado pelo sertanejo no Instagram. Na ocasião, os dois posaram sorridentes. "Uma noite especial com a lenda", escreveu o cantor na legenda.

Silvia e Gustavo assumiram o namoro em julho deste ano. A filha de Silvio estava solteira desde 2018, quando seu casamento com o cantor sertanejo Kleiton Pedroso de Abreu chegou ao fim. Antes disso, ela foi casada com Murilo Abbas, entre 1997 e 2002. Os dois são pais de Luana. Entre 2004 e 2011, Silvia foi casada com Felipe Coimbra, com quem teve sua segunda filha, Amanda.