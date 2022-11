Celebridades

No documentário 'My Mind & Me', Selena Gomez chora com agravamento de lúpus: 'Dói'

Na nova produção da Apple TV+, cantora relata períodos difíceis que enfrentou em 2020 quando sofria com fortes dores provocadas pela doença

Publicado 04/11/2022 09:17 | Atualizado há 3 horas