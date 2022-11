Marília Mendonça - Reprodução/Instagram

Rio - Há um ano, o Brasil perdia Marília Mendonça que, indiscutivelmente, foi uma das maiores artistas do país e revolucionou o sertanejo. A cantora morreu aos 26 anos, em um acidente aéreo, em 5 de novembro de 2021, a caminho de um fim de semana de shows em Minas Gerais. Para os fãs, sua partida, no auge da carreira, ainda é muito difícil de aceitar, e os números mostram o impacto que Marília causou na indústria musical.

Durante a pandemia, em maio de 2020, a cantora bateu recorde de live mais vista no YouTube, com 3,3 milhões de acessos simultâneos. Dona de dezenas de hits e responsável pela criação do subgênero feminejo, Marília foi intitulada como Rainha da Sofrência em vida e, após sua morte, se tornou a artista mais ouvida nos streamings globais, com 28,6 milhões de streams, emplacando 74 de suas músicas no TOP200 do Spotify Brasil. A artista, que segue entre as mais escutadas do país, foi eleita 'Cantora do Ano' pelo Prêmio Multishow um mês após sua morte.

Um dos projetos mais emblemáticos da cantora foi a turnê "Todos os Cantos", um projeto de 27 faixas que foram gravadas em shows ao vivos pelas 27 capitais do Brasil. Mas o grande diferencial da ideia era como ela funcionava. Pensada como um presente para os fãs, a artista chegava às cidades para fazer um show gratuito de surpresa, indo na contramão da realidade do gênero, característico pelos shows de alto custo. O sucesso da turnê foi tamanho que cuminou em um documentário produzido pela Globoplay e rendeu o Grammy Latino de 'Melhor Álbum de Música Sertaneja', em 2019.

Posteriormente, a cantora foi indicada mais duas vezes na mesma categoria da premiação, desta vez pelos álbuns "Patroas", em 2021, e "Patroas 35%", em 2022, ambos resultados da parceria de Marília com a dupla Maiara e Maraísa, colegas de profissão e amigas de vida. O projeto exprime o conceito de feminejo, com músicas cantadas por mulheres e feitas para as mulheres. O álbum "Patroas 35%" foi o último trabalho lançado por Marília Mendonça. Um mês antes de sua morte, ela havia anunciado uma turnê pelo Brasil com as gêmeas.

A artista também deixou diversos projetos póstumos, que a equipe intitulou de "Decretos Reais", com a intenção de "realizar os desejos da rainha". O lançamento do segundo EP do projeto, que reúne canções extraídas da live "Serenata", realizada em 15 maio de 2021, está previsto para este mês de novembro. A primeira parte foi divulgada no dia 21 de julho, véspera do aniversário da cantora, que completaria 27 anos.

Neste dia em que o país relembra sua morte trágica e repentina, Marília Mendonça se tornou o assunto mais comentado no Twitter ao receber homenagens de fãs e amigos, de diversas formas, provando que segue viva em todos os cantos.

