Sasha Meneghel é comparada com Hailey BieberReprodução do Instagram

Publicado 22/11/2022 11:01 | Atualizado 22/11/2022 11:09

Rio - Sasha Meneghel, de 24 anos, publicou algumas selfies no Instagram, nesta segunda-feira, e os fãs apontaram a semelhança entre a filha de Xuxa Meneghel e Hailey Bieber, que é casada com o cantor Justin Bieber. Na imagem, a modelo e estudante de moda aparece com os cabelos lisos, maquiagem leve e caprichando no carão.

"Olhei rápido e achei que fosse a Hailey Bieber”, disse uma usuária da redes social. "Só eu acho ela a cara da Hailey?", quis saber outro. "Sasha gente, Sasha. Todo mundo já sabe que ela parece a Hailey, mas ela é a Sasha", ressaltou uma terceira pessoa.







Amigos de Sasha também encheram ela de elogios. "Tão linda", afirmou Maisa Silva. "Gata", reagiu Mari Gonzalez. "Boneca", opinou Tays Reis. Marido da modelo, João Figueiredo se derreteu: "Não me olha assim".