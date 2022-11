João Gustavo diz que não voltará a cantar - Reprodução do Instagram

Publicado 22/11/2022 09:27

Rio - João Gustavo, de 21 anos, abriu o coração e contou para os fãs, através do Instagram Stories, que não deve retomar sua carreira musical. O irmão de Marília Mendonça, que anunciou o o fim da dupla sertaneja com Dom Vittor em setembro, afirmou não estar feliz com a profissão.

"Acho que é a pergunta que mais tem aqui, essa se eu vou voltar a cantar. Não vou voltar a cantar. Não tenho esse plano. Não estava me fazendo bem. Não estava feliz e é isso, rapaziada. Está tudo bem", declarou.