Tokinho foge de assalto à mão armada em frente ao seu prédioReprodução Internet

Publicado 22/11/2022 08:26

Rio - O humorista Tokinho, de 28 anos, que faz sucesso no TikTok, mostrou aos seus seguidores do Instagram, na noite desta segunda-feira, um vídeo em que aparece escapando de um assalto à mão armada na porta de seu prédio, em São Paulo. Assustado, a reação do humorista foi fugir dos bandidos. Ele correu para o edifício e não teve nenhum item roubado.

Nas imagens, Tokinho aparece em frente ao prédio onde mora tirando foto com um entregador de pizza. Em determinado momento, dois homens em uma moto se aproximam e um deles aponta uma arma para o grupo. O humorista simplesmente corre para dentro do edifício.

Tokinho compartilhou o vídeo e alertou os seguidores para não agirem como ele em situações semelhantes. "Sei que fui errado em reagir, [mas] no susto quando vi aquela arma apontada pra minha cara, minha reação foi virar e correr. Não repitam esse tipo de reação. Graças a Deus não atiraram e não levaram nada. Ainda bem que não passou de um susto. Estou ainda assustado com o que aconteceu, mais estou bem", disse.

"Eu sei o quanto eu fui errado. Essa reação poderia ter causado algo bem pior pra mim, o entregador e o meu amigo. Não reajam. Isso foi do meu corpo porque eu estava na frente do portão do meu prédio. Graças a Deus, não aconteceu o pior. Deus me deu um grande livramento", completou, nos Stories.