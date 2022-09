Dom Vittor e Gustavo anunciam fim da dupla - Divulgação

Publicado 28/09/2022 11:29 | Atualizado 28/09/2022 11:36

Rio - João Gustavo, irmão de Marília Mendonça, anunciou fim da dupla com Dom Vittor através de um comunicado publicado no Instagram, nesta quarta-feira. Após a morte da sertaneja, em um acidente aéreo, em novembro do ano passado, o cantor explicou que pensou que o trabalho pudesse amenizar seu o luto, o que não aconteceu. Ele desenvolveu depressão e esofagite aguda. Sendo assim, o artista se afasta da música para cuidar da saúde física e mental.

"Chegou a hora de me cuidar, entender tudo o que aconteceu, viver o que não vivi, para poder seguir. Não sei se na música, hoje me sinto incapaz de tomar uma decisão olhando para o futuro. A minha prioridade é ficar perto da minha mãe, do meu sobrinho e acima de tudo de mim mesmo.", revela João Gustavo, em um trecho do comunicado.

Dom Vittor disse que entende o momento que o colega está passando e revelou que seguirá com sua carreira artística. "João é um amigo querido, o companheiro que só me trouxe coisas boas, entendo o problema em que ele esta atravessando e sempre o apoiarei", destaca o artista.

