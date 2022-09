Eliezer realiza rinoplastia - Reprodução / Instagram

Rio - O ex-BBB Eliezer usou as redes sociais, na noite de terça-feira, para tranquilizar os seguidores a respeito da rinoplastia que realizou em um hospital de São Paulo. Após passar pelo procedimento cirúrgico no nariz, o influencer recebeu o apoio da namorada, Viih Tube, com quem espera o primeiro filho.

"Oi gente, acordei agora da anestesia. Ainda estou meio grogue. Olha quem está aqui comigo", iniciou Eliezer, mostrando a influenciadora nos stories. "Estou com uma fome da p*rra. Mas deu tudo certo", afirmou.

"A coisa que mais quero ver é o nariz e ela [médica] ainda não mostrou, mas queria agradecer a energia positiva de vocês, está tudo bem. Acordei com fome, já estou falando, agora quero ver meu nariz. Vou ficar quietinho aqui porque não posso mexer muito", explicou o ex-BBB.

Mais cedo, Eliezer havia esclarecido que não passaria pela cirurgia apenas por estética, mas também, por questões de saúde. "Chegou o dia da minha rinoplastia estética e funcional. Sendo muito honesto, nunca gostei do meu nariz, ele sempre viveu entupido (desde que me entendo por gente) e acho ele desproporcional ao meu rosto, principalmente quando eu sorrio. E agora, eu estou aqui fazendo minha primeira cirurgia para melhorar minha qualidade de vida com o plus do benefício estético", contou, animado.