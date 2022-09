Lucas Bissoli, Eslo Marques, Emilly Araújo, Romeriton Paulo, Isabella Cecchi, Vyni, Ivy Moraes, Mayla Araújo e Laís Caldas - Leo Franco / AgNews

Publicado 28/09/2022 09:51

Rio - A ex-BBB Eslovênia Marques retornou às passarelas, na noite de terça-feira, ao participar do desfile de lançamento da nova coleção do estilista Romeriton Paulo, no bairro do Pacaembu, Zona Oeste de São Paulo. O evento de moda ocorreu em uma mansão e contou com a presença de outros ex-participantes do "Big Brother Brasil".

"De uma noite especial. De volta às passarelas para o lançamento de Romeriton Paulo. Que saudade estava dos bastidores da moda e da correria dos desfiles", comemorou Eslovênia nas redes sociais.

A modelo, que abriu e encerrou o desfile, foi prestigiada pelo namorado, Lucas Bissoli e também por outros ex-brothers da sua edição, como Vyni, Laís Caldas e Gustavo Marsengo. As participantes de edições anteriores do reality, Ivy Moraes, Emilly e Mayla Araújo, e Isabella Cecchi, estiveram igualmente presentes. A Miss Brasil 2021, Teresa Santos, a atriz Julia Gomes e as influenciadoras Whendy Tavares e Lary Bottino também compareceram ao evento.