Brenda Pavanelli, suposto affair de Neymar, assiste ao jogo do Brasil com a Tunísia em Paris, na França - Reprodução Internet

Brenda Pavanelli, suposto affair de Neymar, assiste ao jogo do Brasil com a Tunísia em Paris, na FrançaReprodução Internet

Publicado 28/09/2022 08:05

Rio - A influenciadora digital Brenda Pavanelli, de 25 anos, apontada como novo affair de Neymar, assistiu à partida entre Brasil e Tunísia, que aconteceu em Paris, na França, na noite desta terça-feira. O craque estava em campo na ocasião.

fotogaleria

Brenda postou no Instagram algumas fotos suas torcendo pela Seleção na arquibancada do estádio. "Toda patriota ela, de jeans e com muito orgulho de ser brasileira", escreveu na legenda da imagem, em que aparece com uma blusa azul, calça branca e uma jaqueta amarela.

Brenda é empresária e influenciadora digital. Ela mora em São Paulo e tem mais de 100 mil seguidores nas redes sociais. Os internautas já fizeram comparações entre ela e Bruna Marquezine, que teve um namoro ioiô com o Neymar.