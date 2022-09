MC Poze do Rodo mostra BMW destruída após acidente - Reprodução Internet

Publicado 28/09/2022 07:48

Rio - O MC Poze do Rodo, de 23 anos, postou nos Stories, do Instagram, algumas fotos de sua BMW X3 destruída após uma batida. De acordo com o cantor, o veículo era seu "xodó". O artista tranquilizou os fãs e contou que não estava no carro no momento do acidente e, sim, seus "soldados". Ainda de acordo com ele, todos passam bem.

Poze também contou que muitos fãs ficaram preocupados e perguntaram se o veículo destruído era a BMW X5. O cantor, então, fez um vídeo dentro da X5 para negar e contar que o modelo que bateu era uma X3. Um fã ainda relembrou uma oração em que alguém o havia alertado para tomar cuidado na direção. "Você lembra a oração no qual a irmã falou para tomar cuidado com o volante?", perguntou o admirador. "Não era eu que estava no volante, mas foi tudo um aviso", respondeu.

Poze do Rodo é um cantor de funk carioca, tem 23 anos e três filhos. No Instagram, ele costuma compartilhar sua paixão por veículos da marca BMW.