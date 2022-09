Cintia Dicker revela detalhes da gravidez para os internautas - Reprodução do Instagram

Publicado 28/09/2022 09:45

Rio - Cintia Dicker, de 35 anos, matou algumas curiosidades dos internautas através do Instagram Stories, na manhã desta quarta-feira. A modelo revelou que o sexo com o marido, Pedro Scooby, de 34, que já é pai de Dom, de 10, e os gêmeos Bem e Liz, de 6, frutos do relacionamento com Luana Piovani, só melhorou após a descoberta de sua gravidez. Ela ainda contou que a filha, Aurora, nascerá no Brasil e explicou o motivo de seu casamento com o surfista ter sido adiado.

"Como está o sexo na gravidez?", quis saber um fã. "Por enquanto está ótimo. Desde que descobri a gravidez, nada mudou. Só melhorou. Tomare que continue assim, né?", torceu Cintia. Ela também expôs para os internautas o motivo de seu casamento com Scooby, que seria em outubro, ter sido adiado. "Quero curtir muito, beber, dançar uns três dias sem parar. E aí não seria legal estar cansada, sem beber e sem poder curtir tanto. A gente vai deixar mais pra frente".

Morando em Portugal, a modelo disse para seus admiradores que a bebê nascerá no Brasil. "A neném vai nascer no Brasil. A gente decidiu isso porque quero estar perto da família, dos amigos e quero muito ter com minha médica maravilhosa, a doutora Vivi. Então, a neném vai ser brasileira, carioca", contou Cintia, que pretende ficar morando um ano no país. "Na primeira semana de novembro, já tenho que voltar para o Brasil, porque depois não dá pra voar mais. Aí, fico lá, arrumo tudo, tenho a neném. Aí, devo passar mais um tempo lá, tipo um aninho. Delícia", comemorou.



Cintia ainda afirmou que a princípio não pretende ter babá. "Quero que minha mãe cuide comigo. O plano é esse, que no começo ela vá pro Rio e fique lá, me ajudando. Se caso ela não der conta -- ela vai me falar de eu estar falando isso, porque ela disse que dá conta, sim --, eu vou procurar alguém. Mas a princípio vai ser eu, minha mãe e o Pedro", afirmou ela.