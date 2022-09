Rosana e Luciano Huck - Reprodução Internet

Rosana e Luciano Huck

Publicado 28/09/2022 09:39

Rio - A cantora Rosana, do hit "Como uma deusa", se manifestou sobre as críticas que recebeu após sua participação no "Domingão com Huck ", no último final de semana. A cantora participou do quadro "Batalha do Lip Sync" ao lado de Deborah Secco e chamou atenção de alguns internautas por conta de sua aparência.

"Não vou ficar aguentando recalque de gentinha desocupada, que fica na internet ofendendo pessoas públicas! Hoje em dia fofoca idiota, mesmo que seja na internet, é crime. A internet não vai camuflar o fofoqueiro, não", escreveu Rosana no Instagram.

A artista disse que vai tomar providências jurídicas contra uma seguidora. A mulher em questão já teria pedido desculpas para a cantora, mas ela disse que não pretende amenizar a situação. "Cyberbullying dá processo e cadeia. Sou daquelas que manda logo um processo pra cima. Uma desinformada e desocupada me ofendeu no perfil dela e é tão burra que marcou. Fui pra cima dela! Me pediu desculpa. Eu não vou desculpar nada! Ponho logo na mão do meu advogado", disparou.