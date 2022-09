Cleo, Larissa Manoela e mais famosos brilham no Prêmio Jovem Brasileiro

Rio - Cleo, Lexa, Larissa Manoela e mais famosos brilharam na cerimônia do Prêmio Jovem Brasileiro, na noite desta terça-feira, em São Paulo. O evento foi criado em 2002 e visa homenagear os jovens que mais se destacaram na música, televisão, cinema, esportes, meio ambiente e internet no Brasil.

Lexa chegou ao evento causando com um modelito todo dourado, que deixou seu corpão em evidência. A ex-BBB Marcella MC Gowan estava acompanhada pela namorada, a cantora Luiza Martins, com quem trocou muitos beijos e carinhos. Cleo e Larissa Manoela receberam prêmios no evento.

Confira os principais vencedores:

Banda - Jovem Dionísio

Brasilidade - Agnes Nunes

Canal Favorito - Loud

Clipe bombástico - Passando o Rodo – Pocah, Tainá Costa, Mirella e Lara Silva

DJ do Ano - Bárbara Labres

Dupla do Ano - Israel e Rodolffo

Eu Shippo - Lazende – Lais Bianchessi e Rezende

Feat do Ano - Nem Namorado e Nem Ficante – Israel e Rodolffo feat. Maiara e Maraisa

Hit do Ano - Bandido – Zé Felipe e MC Mari

Influencer Diversidade e Inclusão - Pequena Lo

Influencer fitness - Caique Aguiar

Influencer Make - Boca Rosa

Influencer que me fez gargalhar - Alvaro

Jovem do Futuro - Lorena Queiroz

Melhor ator - Igor Jansen

Melhor atriz - Larissa Manoela

Melhor Cantor - Jão

Melhor Cantora - Luisa Sonza

Melhor participante de reality show - Bruna Gomes

Melhor programa de TV ou novela - Poliana Moça

Melhor série - Turma da Mônica – a Série

Melhor TikToker - Clara Garcia

Meu Crush - João Guilherme

Melhor podcast - PodDelas

Rainha do Insta - Gkay

Rei do Insta - Carlinhos Maia

