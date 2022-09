Mateus Solano e mais famosos prestigiam pré-estreia de filme no Rio

Rio - Um time de famosos marcou presença na pré-estreia do longa 'Lima Barreto, ao Terceiro Dia', na noite desta terça-feira, no Espaço Itaú de Cinema, em Botafogo, na zona sul do Rio. Na ocasião, Luis Miranda, um dos protagonistas do longa, ganhou um beijinho do amigo Mateus Solano. Gisele Fróes, Maria Clara Vicente, Ronny Kriwat, Mariah da Penha, Orã Figueiredo, Sidney Santiago e Narjara Tureta também prestigiaram a première.

Dirigido por Luiz Antonio Pilar, 'Lima Barreto, ao Terceiro Dia' estreia nesta quinta-feira em todos os cinemas. A obra retrata os três dias da última internação do escritor brasileiro Lima Barreto (1881-1922), que sofria de depressão e alcoolismo, em um manicômio do Rio de Janeiro. Alguns flashbacks de quando Lima escrevia o romance 'Triste Fim de Policarpo Quaresma' também fazem parte do longa.



