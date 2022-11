Musa do verão! Jade Picon curte mais um dia de praia no Rio

Rio - Depois de curtir o domingo na praia com um biquíni com estampa de zebra, Jade Picon colocou um modelito laranja pra jogo e foi passar mais uma tarde ao sol nas areias da Barra da Tijuca, na Zona Oeste do Rio, nesta segunda-feira.

A atriz, que atualmente vive a personagem Chiara na novela "Travessia", de Gloria Perez, fez o maior sucesso no local e, simpática, posou para fotos com um fã que a abordou assim que ela saía da água.

Paulista, Jade se mudou para o Rio por conta das gravações da novela. Desde então, ela é frequentemente vista na praia. "Que cidade maravilhosa. Eu sempre fui apaixonada pelo mar, por praia, mas sempre pra mim era uma viagem sair de São Paulo e ir pra uma praia... agora é tipo outra vida, eu recebo meu roteiro e penso 'ah, a manhã está livre', aí eu vou dar um mergulho", disse em entrevista recente ao DIA

