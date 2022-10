Jade Picon na entrevista coletiva de ’Travessia’ - Globo/Fabio Rocha

Rio - Jade Picon, de 21 anos, é um dos destaques de "Travessia", novela que vai substituir "Pantanal" no horário nobre da TV Globo a partir do dia 10 de outubro. A atriz participou da entrevista coletiva promovida nesta terça-feira, nos Estúdios Globo, e falou sobre como lida com a exposição e as críticas.

"Eu sou sim um alvo hoje em dia. Eu sinto que as pessoas estão só esperando eu errar. E se eu não errar, as pessoas vão fazer um jeito que dê a entender que eu errei, como foi o podcast, que pegaram um trecho da minha fala e problematizaram", disse Jade, relembrando a polêmica em que cortaram um trecho de uma entrevista sua para dar a entender que ela não gosta de repetir roupas.

"Eu sinto que eu estou em um momento em que eu falei: 'caraca, se eu der um passo pra fora vão ver e se eu seguir na linha reta, certinha, também vão falar'. Então, você pode paralisar numa situação como essa ou se libertar. Hoje eu me sinto livre. Eu vou viver, fazer o que eu quiser, vão ter momentos em que vão falar mal de mim sim, isso ganha muito mais repercussão do que comentários positivos, mas é isso, faz parte", completou.

Jade contou que procura estar bem consigo mesma para não se abalar com os comentários negativos. "É muito mais difícil algo externo te afetar quando o interno está bem. Então, a minha fórmula secreta é estar bem comigo mesma, fazer meus exercícios, minha terapia, meditar, porque não tem como você se blindar. A vida não é sobre o que acontece com você, mas como você reage", afirmou.

A atriz também falou sobre como a exposição mudou após sua saída do "Big Brother". "Depois que eu saí do 'BBB' eu tive acesso a um tipo diferente de fã, de pessoa que te acompanha, que te admira... Eu foco muito nisso, eu nunca me senti desamparada. Agora, depois da novela, eu vou lidar com um diferente tipo de exposição, uma outra proporção. É algo que eu vivo devido a internet, é como se eu já tivesse uma base pra enfrentar isso... Mas é força na peruca e 'vambora', porque eu jamais deixaria de viver um sonho meu por medo do que os outros vão dizer ou criticar. É muito sobre eu estar bem comigo mesma e me apoiar em quem eu sei que está comigo", disse a jovem, que não teme desafios.

"Eu não tenho medo de nada, acho que tudo é um desafio. Eu tenho só que estar preparada psicologicamente pra enfrentar o que vier", garantiu Jade.

Polêmica

Recentemente, Jade Picon se viu no meio de uma polêmica ao não responder uma pergunta sobre sua vida pessoal durante o Rock in Rio. Depois disso, surgiram boatos de que a TV Globo pediu para que ela fosse mais simpática. A influenciadora digital negou tudo.

"Zero. Não tem isso, eu falo com a Globo sobre a Chiara, sobre o personagem. Eu sigo as minhas vontades e não vejo o que eu fiz como antipatia. É tudo uma resposta ao que me é apresentado. Se a pessoa vai ser antiprofissional comigo...", disse Jade, que deixou claro que não se sente confortável em falar de sua vida pessoal e prefere focar no trabalho.

"Eu acho que tem assuntos que eu me sinto confortável e que sejam relevantes de serem discutidos. Eu estou fazendo uma novela das 21h, eu tenho 21 anos... Olha a minha história na internet, como empresária com a minha marca... Aí querer trazer um assunto sobre a minha vida pessoal... Pode ser interessante para algumas pessoas, mas pra mim não é interessante comentar", afirmou.

Quase carioca

Jade morava em São Paulo, mas se mudou para o Rio para atuar em "Travessia". A influenciadora digital já está completamente adaptada e é comumente vista na praia. "Que cidade maravilhosa. Eu sempre fui apaixonada pelo mar, por praia, mas sempre pra mim era uma viagem sair de São Paulo e ir pra uma praia... agora é tipo outra vida, eu recebo meu roteiro e penso 'ah, a manhã está livre', aí eu vou dar um mergulho. Estou só esperando ficar sol de novo pra voltar pra minha vidinha", revelou.

Apesar de estar morando em outra cidade, Jade garantiu que nunca está sozinha. "Eu moro com a minha melhor amiga, que trabalha comigo, mas eu nunca estou sozinha. Essa é a verdade. Você ser uma pessoa com família, com amigos e pegar uma casa com cinco quartos, é pedir pra nunca estar com a casa vazia. No Rock in Rio veio uma galera e eu falei: 'gente, o Rock in Rio já acabou, pelo amor de Deus, vão embora. Mas eu amo, está sendo uma delícia poder receber as pessoas que eu amo aqui. Meu irmão vem direto, a gente não consegue ficar longe, nem eu dele e nem ele de mim. Meus amigos vem esse final de semana, então estou tranquila".