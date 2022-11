Silvia Abravanel opina sobre comportamento da irmã Patrícia - Reprodução de vídeo / Gabriel Cardoso/ Reprodução do Instagram

Silvia Abravanel opina sobre comportamento da irmã PatríciaReprodução de vídeo / Gabriel Cardoso/ Reprodução do Instagram

Publicado 22/11/2022 09:55

Rio - Silvia Abravanel, de 51 anos, falou sobre o gênio forte da irmã Patrícia Abravanel, de 45, em entrevista ao programa "Pânico", da Jovem Pan News, nesta segunda-feira. A apresentadora do "Sábado Animado", do SBT, brincou que se tivesse um reality sobre a família Abravanel a mulher de Fábio Faria seria a considerada a vilã e explicou o motivo.

fotogaleria

"É por que a Patrícia é tinhosa. A Patrícia é brava, tem um gênio forte! A Patrícia é incisiva, sempre foi muito mais forte o gênio dela. Todas as Abravaneis tem um gênio muito forte, mas a Patrícia faz questão de estar ali, com a rédea curta dela. Então, eu acho que ela seria não vilã do jeito da madrasta da Cinderela, mas do jeito de tirar todo mundo e ela ganhar", brincou ela.



Silvia ainda explicou porque não concorda com a ideia de colocar a ideia do reality em prática. "Sabe por que? Todo mundo que tem uma câmera na frente, ela não é cem por cento ela! Então, acho que a gente teria que ser uma coisa assim: teria milhares de câmeras, a gente não ia saber onde essas câmeras na casa de cada uma de nós todo dia. Porque a gente não é essa família que está sempre unida, a gente ia ter que contracenar e eu não acho justo com o telespectador", afirmou.

Veja o vídeo: