Publicado 22/11/2022 11:32

Rio - Marcelo Adnet relembrou um dos episódios mais trágicos da Ditadura Militar no Brasil, que durou de 1964 a 1985. No Twitter, o humorista, que nasceu em setembro de 1981, revelou que a mãe, grávida dele, escapou por pouco do Atentado do Riocentro, em abril daquele mesmo ano.

"Os militares tomaram o poder em um golpe e prometeram nos devolver a democracia e o direito ao voto em um ano. Mentiram. Foram 21 anos de ditadura e 25 anos até que pudéssemos votar de novo", disse Adnet, que sempre foi um crítico declarado do governo do presidente Jair Bolsonaro (PL), derrotado nas eleições por Luiz Inácio Lula da Silva (PT).



"Curiosidade: quase morri antes de nascer. No atentado a bomba no Riocentro em 1981, estava na barriga de minha mãe, que viu os militares passando por nós minutos antes de a bomba explodir no colo dos oficiais do exército. Quase morremos para não haver abertura política", completou ele.

Atualmente, os eleitores do atual presidente, descontentes com o resultado obtido democraticamente nas eleições, têm promovido manifestações golpistas nas capitais do país incitando o retorno da Ditaduta Militar.

