Felipe Andreoli mostra chamada de vídeo com Rafa Brites após ela passar por uma cirugia - Reprodução/Instagram

Felipe Andreoli mostra chamada de vídeo com Rafa Brites após ela passar por uma cirugia Reprodução/Instagram

Publicado 22/11/2022 13:25 | Atualizado 22/11/2022 13:29

Rio - Felipe Andreoli tranquilizou os seguidores a respeito do estado de saúde de sua mulher, Rafa Brites. A apresentadora, de 35 anos, passou por uma cirurgia, na manhã desta terça-feira (22), em São Paulo, para retirar a vesícula após ter cálculos biliares. O jornalista está cobrindo a Copa do Mundo no Catar e compatilhou um registro da chamada de vídeo que fez com a Rafa no hospital.



fotogaleria

"O melhor resultado do dia de hoje na Copa foi esse aqui! As operações da Rafa foram superbem e já pude conversar com ela. Eram operações simples, mas quando tem que ir pra hospital e tomar anestesia geral, a gente sempre quer, no mínimo, estar por perto, dar todo o carinho e suporte no pós. Mas a família está lá pra isso! Obrigado por todas as mensagens de carinho que recebemos de vocês por aqui. Ajuda muito", escreveu Andreoli.

"Ela [Rafa] tá ótima. Muito melhor do que o Messi...", brincou o jornalista, fazendo referência a Lionel Messi, jogador da Argentina, que perdeu para Arábia Saudita de virada, por 2 a 1, ao estrear na Copa nesta manhã.