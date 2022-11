Filha de Susana Naspolini passeia com a avó no Rio

Rio - Júlia Naspolini, filha da Susana Naspolini, passeou com a avó Maria Dal Farra, de 78 anos, em um bairro da Zona Sul do Rio, na tarde desta terça-feira. A jovem de 16 anos era a única filha de Naspolini, que morreu em outubro, aos 49 anos, em decorrência de um câncer no osso da bacia.

Essa não é a primeira perda familiar de Júlia. Em 2014, ela encarou a morte do pai, o comentarista esportivo Maurício Torres. Aos 43 anos, o jornalista faleceu devido uma infecção. Maurício passou mal durante um voo Rio de Janeiro - São Paulo e foi encaminhado ao hospital Sírio-Libanês. Na época, foi identificada uma arritmia cardíaca, e não infarto. Mesmo com uso de antibióticos, o quadro clínico continuou grave e ele acabou falecendo.

