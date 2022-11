Christiane Pelajo - Reprodução / Instagram

Christiane PelajoReprodução / Instagram

Publicado 23/11/2022 12:51 | Atualizado 23/11/2022 13:02

Rio - Após decidir deixar a Globo depois de 26 anos, Christiane Pelajo quer aproveitar a ferramenta de comunicação que são as redes sociais. A jornalista, de 51 anos, que pediu demissão no intuito de pensar mais em si mesma, contou aos seus seguidores, nesta terça-feira (22), que quer mostrar quem é por trás das câmeras.

fotogaleria

"Oi, gente! Tudo bem? Vocês estão super acostumados nesses últimos 26 anos a me ver dando bom dia, boa tarde e boa noite no ar. Vocês conhecem a Christiane Pelajo apresentadora. Então eu vim aqui agora para mostrar para vocês como é a minha vida, da Chris Pelajo. Quero contar para vocês o que eu faço, o que faço para a minha saúde mental, o que eu faço para o meu corpo, que está tudo interligado, lógico, né? Uma das coisas que eu adoro fazer é vir aqui nesse parque, é super pertinho da minha casa, eu venho correr, venho caminhar, faço muita ioga aqui no parque também. Um dia eu vou mostrar para vocês, tá? A minha aula de ioga tem uma personal de ioga que é maravilhosa. E eu queria saber o quê que vocês fazem para a saúde mental de vocês. O quê que estão fazendo para ter mais qualidade de vida? Me conta! Tá bom? Um beijão e volto aqui em breve já, já para contar outras novidades. Eu vou contar tudo da minha vida para vocês. Beijo", disse ela em vídeo publicado no Instagram.



A jornalista completou na legenda da publicação. "A partir de hoje, vou dividir com vocês um pouco do meu dia a dia, da minha vida. Vou mostrar a Chris Pelajo por trás das câmeras. Essa sou eu cuidando da minha saúde mental. Me conta aqui o que vocês têm feito para cuidar de vocês? Escreve nos comentários!", escreveu.



Christiane anunciou sua saída da Globo no último dia 4 de novembro, em uma publicação no Instagram. A jornalista, que apresentava o jornal "Conexão GloboNews" desde julho, já tinha estado à frente do Edição das 16h de 2016 a junho deste ano. Ela também esteve na bancada do Jornal da Globo por 10 anos. "Me joguei com tudo nesses 26 anos de Globo e Globonews! Foi bom demais! Mas chegou a hora de pensar mais em mim! Quero aproveitar a vida, que ainda tem muitíssimo a me oferecer…", explicou ela na época.