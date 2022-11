Lupita Nyong’o mostra treino debaixo d’água para ’Pantera Negra: Wakanda Para Sempre’ - Reprodução/Instagram

Publicado 23/11/2022 14:12 | Atualizado 23/11/2022 14:23

Rio - Lupita Nyong'o compartilhou nas redes sociais um pouco de sua preparação para voltar aos cinemas no papel de Nakia, em "Pantera Negra: Wakanda Para Sempre" . Nas imagens, a atriz, de 39 anos, aparece fazendo diversos tipos de exercícios debaixo d'água.

"Nadar até Talocan não foi tão fácil quanto parecia", brincou a ariz na legenda da publicação. "Como eu treinei pra nadar em 'Wakanda Forever'", escreveu no vídeo. Em 2014, Lupita foi a ganhadora do Oscar de "Melhor Atriz Coadjuvante" pelo filme "12 anos de escravidão".

Na história do longa da Marvel, Nakia é uma espiã do país africano Wakanda e teve um relacionamento amoroso com T’Challa, personagem de Chadwick Boseman. No novo filme da franquia, Nakia tem ainda mais destaque e recebe a missão de resgatar a princesa Shuri na nação submersa do rei Namor a pedido da Rainha Ramonda.