Shuri será a nova Pantera NegraReprodução/YouTube

Publicado 03/10/2022 13:31 | Atualizado 03/10/2022 14:41

Rio - O novo trailer de "Pantera Negra: Wakanda Para Sempre" foi divulgado nesta segunda-feira (3) pela Marvel trazendo a revelação que o público esperava desde a morte do protagonista do filme em 2020, o ator Chadwick Boseman. De acordo com a prévia, quem herdará o manto do Pantera Negra será a irmã de T'Challa, Shuri, interpretada por Letitia Wright, confirmando as especulações de grande parte dos fãs.

O longa tem sua estreia no Brasil marcada para o dia 10 de novembro, e nas cenas divulgadas é possível ver Wakanda em conflito com forças externas e a ameaça de Namor em suas terras, criando assim a necessidade da população de se preparar para a luta.

Juntamente com um novo cartaz, o segundo trailer chega no mesmo dia em que a pré-venda dos ingressos foi aberta nos Estados Unidos.



Com direção de Ryan Coogler, "Pantera Negra: Wakanda Para Sempre" dá sequência à história apresentada no primeiro "Pantera Negra" (2018), campeão de bilheteria. O grande desafio foi seguir com o universo de Wakanda sem a presença do protagonista — Chadwick Boseman morreu aos 43 anos de câncer de cólon.



A Marvel, então, decidiu homenagear o ator no novo filme, ao invés substituí-lo. "O mundo ainda está processando a perda de Chad e o Ryan colocou isso na história", explicou o presidente do estúdio, Kevin Feige.



Confira o trailer de "Pantera Negra: Wakanda Para Sempre":