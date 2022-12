Ludmilla reúne famosos em festa no Catar - Reprodução/Instagram

Publicado 02/12/2022 12:21 | Atualizado 02/12/2022 12:22

Rio - Ludmilla levou todo o espírito festivo do povo brasileiro para o Catar, sede da Copa do Mundo de 2022. Nesta quinta-feira (1), véspera do jogo do Brasil contra Camarões pela fase de grupos, a cantora reuniu famosos para começar a torcer com antecedência.

“Sacudindo o Catar”, disse Lud em sua conta no Instagram. "Muito feliz com esse momento que estou vivendo. Lutei tanto e hoje em todo lugar que eu vou fazer show é lotado de gente querendo ouvir minha música, curtir minha arte, as paradas que saíram de dentro de mim. Aqui no Qatar não tá diferente. Feliz feliz", completou ela no Twitter.

A festa também contou com a presença dos cantores Emicida e Xamã, acompanhados do beatmaker Papatinho. “A mais braba”, escreveu Emicida em sua publicação. Entre os brasileiros, também estavam presentes os x-BBBs Aline Gotschalg, Arthur Picoli e Rafa Kaliman, além da promoter Carol Sampaio.



As companheiras de jogadores da seleção brasileira não perderam o evento. Participaram da festa Carol Cabrino, mulher do zagueiro Marquinhos, e Belle Silva, mulher do capitão Thiago Silva. Além delas, influenciadora Julia Rodrigues, apontada como affair do atacante Vinicius Júnior, e a influenciadora e ex-mulher do jogador Éder Militão, Karoline Lima, também marcaram presença.