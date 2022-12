Rainha na área! Viviane Araújo brilha em ensaio na quadra do Salgueiro

Rio - Viviane Araújo deu um show de samba no pé durante um ensaio na quadra do Salgueiro, na madrugada desta sexta-feira. Rainha de bateria da agremiação, a atriz de 47 anos escolheu um macaquinho prateado de manga curta para brilhar com a bateria Furiosa.

Nas redes sociais, Viviane Araújo compartilhou um vídeo do ensaio. "Ah, meu Salgueiro. Que saudade eu estava de um ensaio de comunidade! @carlinhossalgueiro_oficial, a gente pinta! @salgueirooriginal", escreveu.

