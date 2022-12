Davi Lucca, filho de Neymar, pinta a bandeira do Brasil na cabeça - Reprodução Internet

Publicado 02/12/2022 08:50

Rio - Davi Lucca, filho de Neymar e Carol Dantas, está animadíssimo para o jogo do Brasil contra Camarões pela Copa do Mundo, nesta sexta-feira. O garoto de 11 anos, que está no Catar, país onde acontecem as partidas, pintou a bandeira nacional na cabeça.

fotogaleria

A mãe de Davi, Carol Dantas, mostrou todo o processo de pintura nos Stories, do Instagram. Apesar da animação do menino, Neymar não vai participar do jogo desta sexta-feira. Ele segue se recuperando de uma lesão que sofreu na partida contra a Sérvia. O Brasil já está classificado para as oitavas de final.