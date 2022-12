Virgínia Fonseca relatou problema no chuveiro de sua casa - Reprodução/Instagram

Virgínia Fonseca relatou problema no chuveiro de sua casa Reprodução/Instagram

Publicado 02/12/2022 10:11

Rio - Acostumada a mostrar seu dia a dia aos seguidores, Virgínia Fonseca compartilhou mais um perrengue que enfrentou em sua casa. Após retornar da viagem que realizou para Portugal com o marido Zé Felipe e as filhas Maria Flor e Maria Alice, a influenciadora contou que está sem água quente por causa de um problema no chuveiro de sua residência em Goiânia.

fotogaleria Antes de embarcar para a Europa, Virgínia comentou nas redes sobre o problema e chegou a mostrar a dificuldade para lavar os cabelos na pia. No Instagram Stories, a influenciadora voltou a reclamar da situação.

"Eu juro, a gente está com água, mas quando coloco na água quente, olha aqui", disse, mostrando que o fluxo diminui quando ela altera a temperatura. "Vocês vão achar que estou zoando, mas não estou", acrescentou na legenda. Mais tarde, a influenciadora comentou que não escapou do banho mesmo com o problema. "Aquele pulo de dois minutos na água gelada só para não falar que não tomou banho."