De top e shortinho, Grazi Massafera se exercita em praia do Rio

Rio - Grazi Massafera, de 40 anos, deixou a preguiça de lado e aproveitou a manhã de sol desta sexta-feira para se exercitar. Cheia de disposição, a atriz correu nas areias praia de São Conrado, na Zona Sul do Rio. De top e shortinho, a artista, que fez uma participação especial em "Travessia", da TV Globo, como Débora, exibiu o corpo escultural e chamou a atenção dos frequentadores do local.

Solteira desde o fim de seu relacionamento com Alexandre Machafer, em março, Grazi reclamou da falta de pretendentes durante uma entrevista ao "Jojo Meia Nove", comandado por Jojo Todynho, no Multishow, em outubro. "Acho que estou ficando agora um pouco incomodada. Posso estar errada no que vou dizer, mas parece que está causando um certo medo, um receio (dos homens). Eu sou só uma mulher. Eu estou sentindo uma coisa estranha aí. O povo acha que estou cheia de contatinho".